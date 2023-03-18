Байден считает оправданным решение МУС выдать ордер на арест Путина

Президент США Джо Байден заявил, что решение Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой «оправдано».

Господин Байден напомнил, что США не признают компетенцию МУС, но назвал решение суда «сильной позицией». По мнению президента, Владимир Путин совершал военные преступления.

МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой 17 марта. Суд постановил, что они, «предположительно, несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации». Россия не подчиняется юрисдикции МУС.

Эрдни Кагалтынов