Воронежское реготделение ЛДПР попросило СКР проверить высказывания комика Руслана Белого про спецоперацию на экстремизм

Координатор воронежского реготделения ЛДПР Павел Большов обратился к руководителю воронежского управления СКР Кириллу Левиту с просьбой проверить на экстремизм видеозапись выступления комика, уроженца региона Руслана Белого. В выступлении господин Белый «в свойственной ему саркастической манере осудил проведение специальной военной операции на Украине», сообщил господин Большов.

«Поражает безразличие и скрытая ненависть к своим соотечественникам. Особого цинизма высказываниям прибавляет наличие у Белого Руслана Викторовича воинского звания капитана и медали “За отличие в военной службе” третьей степени»,— следует из обращения (копия есть у «Ъ-Черноземье»). Автор документа просит провести процессуальную проверку и дать юридическую оценку действиям комика.

К обращению прикреплена ссылка на видеозапись с выступлением господина Белого, по всей видимости, распространенная в TikTok. В ней комик заявляет, что «не поддерживает» спецоперацию, а «между глаголами “нападать” и защищать» выбирает «защищать». «Если на мою страну нападут, я, конечно же, пойду ее защищать — это тоже будет не самый легкий выбор, но я пойду ее защищать. Но я не собираюсь отстаивать интересы одного определенного человека»,— говорит господин Белый на аудиозаписи, не уточняя, кого имеет в виду. Он утверждает, что у него «отец с Украины и половина родственников», а также хвастается наличием друзей в украинской теробороне. В то же время комик утверждает, что опасается привлечения к ответственности за фейки про Вооруженные силы РФ.

Олег Мухин

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте