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Коммерсантъ FM
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Reuters: в Казахстане наблюдается рост запросов из России на обходные пути для санкционных товаров

В последние недели российские компании более активно просят своих казахстанских партнеров помочь с обходом западных санкций и импортом необходимых товаров. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на семь источников. Возросший интерес два источника связали с сообщениями о планах Турции пресечь транзит санкционных товаров. Обходные пути для импорта техники и товаров Москва ищет из-за санкций, сообщает агентство.

Торговцы создали сложную сеть цепочек поставок через третьи страны, чтобы обойти ограничения, экономисты говорят, что многие товары поступают через Турцию и бывшие советские республики, пишет Reuters.

По данным источников, увеличилось число запросов из России о помощи в доставке многих товаров, от подшипников и авиационных деталей до редкоземельных металлов, через сухопутную границу Казахстана с Россией. Ее протяженность составляет более 7 тыс. км.

Один казахстанский предприниматель заявил, что ему предложили $1 млн за помощь в перевозке грузовика с редкоземельными металлами из Австралии. По мнению другого бизнесмена, «бум только начинается».

Правительство Казахстана не ответило на запрос агентства о комментариях.

Россия остается крупнейшим торговым партнером Казахстана, его экспорт в 2022 году вырос на четверть до $8,8 млрд, сообщает Reuters. Рост торговли настолько значительный, что казахстанская таможня перегружена, сообщили источники.

Турция первой из крупных дружественных торговых партнеров РФ приостановила транзит санкционных товаров в Россию. Турецкие таможенные органы в ночь на 7 марта начали отклонять транзитные декларации на грузы, которые входят в санкционный список ЕС.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Страна неограниченных таможностей».

Мария Федотова

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