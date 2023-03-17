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Коммерсантъ FM
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Социальные пенсии в России дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля

Правительство России утвердило постановление о дополнительной индексации социальных пенсий на 3,3% с 1 апреля. Постановление размещено на официальном портале правовой информации.

Как пояснили в пресс-службе Минтруда, решение затронет 4 млн человек, в бюджете Социального фонда на это предусмотрено почти 15,6 млрд руб.

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2023 года социальных пенсий в размере 1,033»,— говорится в документе от 17 марта, он вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

Получателями социальных пенсий являются россияне, которые не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Традиционная индексация соцпенсий проводится раз в год, 1 апреля. В связи с темпами инфляции в первом полугодии 2022 года было решено провести повышение ряда соцвыплат поэтапно, напомнил Минтруд.

«За 2022 год индексация социальных пенсий проходит в два этапа: с 1 июня 2022 года — на 10% и с 1 апреля 2023 года — еще на 3,3%»,— приводит ТАСС выдержку из сообщения пресс-службы министерства. В целом за год социальные пенсии вырастут на 13,6%, сообщили в Минтруде.

В 2022 году индексация социальных пенсий составила 8,6%.

Подробнее о социальных выплатах читайте в публикации «Ъ» «Бедность пересекла границу».

Мария Федотова

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