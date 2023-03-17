Юстиционный суверенитет

Минюст подвел итоги работы за прошлый год и определился с задачами на будущий. На расширенной коллегии ведомства министр юстиции Константин Чуйченко объявил о начале разработки концепции уголовной политики и ревизии российских законов на предмет соответствия традиционным духовно-нравственным ценностям. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, сосредоточился на использовании НКО в гибридных войнах и необходимости защиты российского правового суверенитета. В развитие этой темы председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил задуматься о создании собственного международного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники заседания коллегии Минюста с энтузиазмом отнеслись к развитию российского правового суверенитета. На фото: глава СКР Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Участники заседания коллегии Минюста с энтузиазмом отнеслись к развитию российского правового суверенитета. На фото: глава СКР Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Заседание открыл зампред Совбеза Дмитрий Медведев, который заявил, что Россия и дальше будет выступать за последовательное формирование многополярного мироустройства. То есть делать все, чтобы обеспечить действие системы международного права и препятствовать искажению его общепризнанных норм. Минюсту в этом отводится особая роль, напомнил господин Медведев, ведь одно из ключевых направлений — это работа с некоммерческим сектором. Использование некоммерческих организаций (НКО) в гибридных войнах — это любимый метод некоторых враждебных России стран, заявил политик. Он призвал «не стесняться» и жестко пресекать работу таких структур. В то же время следует создавать комфортные условия для добросовестных НКО, настаивал Дмитрий Медведев.

Министр юстиции Константин Чуйченко заверил собравшихся, что работа по совершенствованию законодательства для противодействия иностранному влиянию будет продолжена.

Также в ведомстве намерены сделать все для максимального удобства работы добросовестных некоммерческих организаций: модернизировать цифровые сервисы, упрощать административное регулирование и совершенствовать профильное законодательство. Сейчас, рассказал господин Чуйченко, Минюст готовит Концепцию совершенствования корпоративного управления НКО. Кроме того, в законодательство планируется внести изменения, позволяющие дифференцировать подходы к определению структуры, порядку формирования, компетенции органов некоммерческих организаций различных видов и организационно-правовых форм.

Минюст также планирует обновить концептуальные подходы в области уголовно-правовой политики, а также развития адвокатуры и судебного представительства. По словам Константина Чуйченко, его ведомство, совместно с научным сообществом, приступили к подготовке Концепции уголовно-правовой политики. Напомним, что это далеко не первая попытка разработки подобного документа: еще в 2012 году свой вариант концепции разработала Общественная палата РФ, да и позднее политики не раз возвращались к такой идее.

Минюст также уже брался за подготовку реформы рынка профессиональной юридической помощи — она, в частности, предусматривала адвокатскую монополию на представительство в судах, однако этот проект так и не был реализован до конца, а ставку сделали на развитие системы бесплатной юридической помощи и создание государственных юридических бюро. В конце прошлого года, напомнил министр, в 10 пилотных регионах была запущена информационная система, основным компонентом которой является единый портал правового просвещения и бесплатной юридической помощи.

Также Минюст запланировал ревизию законодательства на предмет его соответствия традиционным духовно-нравственным ценностям.

«Сразу хочу оговориться — никто не собирается лезть в приватную жизнь граждан, это личное дело каждого. При этом мы будем настаивать на защите и утверждении в публичной правовой плоскости нормы как таковой»,— сказал министр.

Он уточнил, что «норма, если совсем просто: это семья — союз мужчины и женщины, где у ребенка есть мама и папа». Соответственно, существующее законодательное регулирование предстоит оценить на предмет соответствия конституционным приоритетам в области защиты семьи.

Дмитрий Медведев также предложил сделать правовой суверенитет главным предметом обсуждения на Петербургском международном юридическом форуме, который проходит под эгидой Минюста. Юридическая общественность горячо поддержала инициативу обсудить построение эффективных механизмов отправления международного правосудия. Так, ректор СПбГУ Николай Кропачев выразил надежду, что на форуме удастся обсудить проект создания международного арбитражного центра стран БРИКС.

А председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин настаивает на необходимости учредить альтернативный международный судебный орган для привлечения к ответственности военных преступников. «Не секрет, что западные страны готовят международные судебные органы для привлечения к ответственности России,— заявил он.— Мы должны вместе с Минюстом, а может, и во главе с Минюстом, начать аналогичную работу. Четко понять статус тех судов, которые могут быть созданы в ответ для привлечения военных преступников на Украине к международной уголовной ответственности». Впрочем, по словам Александра Бастрыкина, предстоит еще понять — какие страны, если это будет международный трибунал, могут войти в его состав.

Анастасия Корня