Поезд «Россия» не пошел никуда

Как стало известно “Ъ”, следственный департамент МВД завершил расследование громкого уголовного дела в отношении группы мошенников, получавшей от Минпромторга субсидии за мнимые изобретения. В окончательной редакции к эпизоду с хищением 160 млн руб., полученных аферистами за купленный в магазине и выданный за собственную разработку детский конструктор «Поезд "Россия"», добавились еще два. Нанесенный ущерб составил около 400 млн руб., а количество обвиняемых увеличилось с трех до шести, одним из которых является экс-заместитель директора департамента развития промышленности социально значимых товаров министерства Лилия Нургатина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лилия Нургатина

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Лилия Нургатина

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) следственный департамент МВД возбудил 1 марта 2022 года. Основанием стали материалы проверки сотрудниками ГУЭБиПК МВД расходования бюджетных средств, выделяемых коммерческим структурам в виде субсидий. Первым в поле зрения полицейских попало ООО «Абтроникс», позиционирующее себя как крупную компанию в области поставок электронных компонентов и оборудования для предприятий военно-промышленного комплекса, космической отрасли, авиации и машиностроения. Внимание оперативников привлек далекий от оборонки проект компании — с декабря 2018 года по декабрь 2019 года она получила от Минпромторга 159,8 млн руб. в качестве «компенсации части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и организации производства детской электромеханической игрушки-конструктора». В частности, деньги фирма получила за якобы изобретенный ею детский конструктор под названием «масштабная модель подвижного состава "Поезд «Россия»"».

Однако, как следует из материалов дела, за свою разработку коммерсанты выдали товар, который производится совсем другой фирмой еще с 2015 года. Купив несколько десятков комплектов таких конструкторов стоимостью примерно 15 тыс. руб. за штуку и переклеив на них ярлыки, ООО «Абтроникс» и представило их в Минпромторг как свои.

По версии следствия, уличенный в махинации основатель и исполнительный директор «Абтроникс» Тимофей Телегин действовал в сговоре с заместителем директора департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга Лилией Нургатиной. На нее предприниматель вышел через ее подругу Джамилю Чайкину.

Первых двоих по ходатайству следствия Мещанский райсуд Москвы отправил в СИЗО, а госпожу Чайкину, которая пошла на сотрудничество,— под домашний арест. Недавно компанию им составил Виктор Данилов, который, по версии МВД, также участвовал в мошенничестве. По данным “Ъ”, господин Данилов снялся в специально созданном для Минпромторга ролике об изобретенном «Абтроникс» «Поезде "Россия"» и якобы получил за это гонорар из похищенных средств.

Отметим, что во время избрания меры пресечения самому Тимофею Телегину его защита настаивала на домашнем аресте или залоге, попытавшись при этом опровергнуть главный довод следствия о том, что фигурант может скрыться. По словам адвоката, в отношении его клиента США и ряд других стран ввели санкции и он не имеет возможности выехать за границу. В январе 2018 года Министерство торговли США действительно включило «Абтроникс» и ее главу Телегина в санкционный список. Американское ведомство утверждает, что представители этой фирмы «закупали изделия американского происхождения и передавали их российским военным и организациям, находящимся в контрольном списке, без необходимых лицензий». Впрочем, избежать ареста Тимофею Телегину это не помогло.

Между тем в ходе дальнейшего расследования было установлено, что обвиняемые, предоставляя в Минпромторг подложные документы, участвовали в хищении бюджетных денег путем получения субсидий еще через две фирмы — пензенское ООО «Химпродукт» и ставропольское ООО «Аелек».

В первом случае «Химпродукт» получил 106,9 млн руб. на проведение «научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проекту "Организация производства и выпуска комплексов (устройств) контактного 3D сканирования и производства, предназначенных для оперативного изготовления медицинских протезов методами аддитивного производства, а также соответствующего программного обеспечения к указанным устройствам"». Деньги фирма получила двумя траншами — в декабре 2017-го и декабре 2019 года. В середине февраля полицейские задержали руководителя ООО «Химпродукт» Ольгу Подрядову, которая с 2018 по 2021 год являлась гендиректором еще семи фирм, на данный момент прекративших свое существование. Тогда же в Пензе был задержан местный коммерсант Денис Тимирбаев, который, по данным силовиков, также якобы являлся одним из руководителей и совладельцем «Химпродукта». Обоих фигурантов Мещанский суд отправил в СИЗО.

ООО «Аелек», основным видом деятельности которого до ноября 2020 года было производство игр и игрушек, 121,5 млн руб. из федерального бюджета получило также с декабря 2017-го по декабрь 2019 года, но уже девятью траншами. Субсидию, которая, как полагает следствие, также была получена мошенническим путем, Минпромторг выделил на возмещение затрат по реализации проекта об организации «производства учебно-методических тренажерных комплексов образовательной электроники и схемотехники для популяризации выбора профессий инженерной и технической направленности в системе дополнительного образования». По данным правоохранителей, к хищению денег c участием «Аелек» прямое отношение имеет Тимофей Телегин, с 2013 по 2018 год являвшийся одним из учредителей этого ООО.

По версии МВД, общий ущерб от деятельности преступной группы составил около 400 млн руб. На днях фигуранты приступили к ознакомлению с материалами дела, насчитывающего более 100 томов.

Адвокат Лилии Нургатиной Ольга Динзе предъявленное своей подзащитной обвинение назвала непонятным и абстрактным. «В нем мы не увидели причастности Лилии Нургатиной к инкриминированным преступлениям. Также в нем содержатся выжимки из обвинений другим лицам, не имеющим к моей подзащитной никакого отношения. А об эпизоде с хищением средств "Аелеком" нам вообще стало известно только неделю назад. Однако заявленное ходатайство с просьбой разъяснить суть предъявленного 6 марта в окончательной редакции обвинения следователь проигнорировал, лишив тем самым Лилию Нургатину возможности защищаться»,— заявила “Ъ” адвокат Динзе. Защитники других фигурантов, с которыми удалось связаться “Ъ”, от комментариев воздержались.

Олег Рубникович