С Минпромторгом сыграли в паровозики

Как стало известно “Ъ”, более 160 млн руб. похитили участники аферы, представившие в Минпромторг в виде своего изобретения модель поезда «Россия», купленную за небольшую сумму в магазине. В мошенничестве обвиняется не только бизнесмен, якобы организовавший производство сборной модели подвижного состава, но и экс-заместитель директора департамента развития промышленности социально значимых товаров министерства Лилия Нургатина, получившая, по версии следственного департамента МВД, от него откат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лилия Нургатина

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Лилия Нургатина

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Аферу выявили сотрудники ГУЭБиПК МВД, проверявшие расходование бюджетных средств, выделяемых коммерческим структурам в виде субсидий. Одной из них оказалось ООО «Абтроникс», позиционирующее себя как крупное предприятие в области поставок электронных компонентов, технологий и оборудования для российских предприятий военно-промышленного комплекса, космической отрасли, авиации и машиностроения.

Правда, субсидия в размере 159,8 млн руб., которую фирма получила четырьмя траншами в период с декабря 2018 года по декабрь 2019 года, касалась вовсе не оборонки. Как пояснили “Ъ” в Минпромторге, «Абтроникс» прошел конкурсный отбор «на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и организации производства детской электромеханической игрушки-конструктора». В частности, как выяснил “Ъ”, деньги фирма получила за якобы изобретенный ею детский конструктор под названием «масштабная модель подвижного состава "Поезд «Россия»"».

Однако, как установили сотрудники полиции, за свою разработку коммерсанты выдали товар, который производится совсем другой фирмой еще с 2015 года. Купив несколько десятков комплектов таких конструкторов стоимостью примерно 15 тыс. руб. за штуку и переклеив на них ярлыки, ООО «Абтроникс» и представило их в Минпромторг.

Как следует из материалов возбужденного следственным департаментом МВД уголовного дела по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), уличенный в махинации основатель и исполнительный директор «Абтроникса» Тимофей Телегин действовал в сговоре с заместителем директора департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга Лилией Нургатиной. На нее предприниматель, по данным “Ъ”, вышел через ее подругу Джамилю Чайкину.

В итоге субсидию по предоставленным ООО «Абтроникс» фиктивным, по версии следствия, документам Минпромторг выдал без каких-либо проблем. Как полагают в следственном департаменте МВД, часть денег получатель «использовал не по назначению», а остальные сообщники поделили между собой.

Всех троих фигурантов задержали одновременно, пригласив на допросы. По их окончании Лилии Нургатиной, Тимофею Телегину и Джамиле Чайкиной предъявили обвинения в мошенничестве. При этом на сотрудничество со следствием пошла только Джамиля Чайкина. Ее по ходатайству следствия Мещанский райсуд Москвы отправил под домашний арест, а Лилию Нургатину и Тимофея Телегина — в СИЗО.

Адвокат Джамили Чайкиной Руслан Закалюжный заявил “Ъ”, что его подзащитная была введена в заблуждение господином Телегиным и прямого отношения к мошенничеству не имеет. «Она лишь проверила соответствие переданного ей Телегиным пакета документов требованиям Минпромторга для участия в конкурсе. Но проверять их достоверность у нее не было ни полномочий, ни возможности. Сама она была уверена, что продукт и его производство существуют»,— отметил господин Закалюжный.

Адвокаты других обвиняемых, а также представители ООО «Абтроникс» от комментариев воздержались. В Минпромторге “Ъ” сообщили, что министерство по этому делу признано потерпевшей стороной. Однако более подробно говорить о роли в этой истории уже уволенной со своей должности Лилии Нургатиной не стали, сославшись на продолжающееся расследование.

Отметим также, что фирма Тимофея Телегина и его сотрудники ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. Причем не российских, а американских. Как уже рассказывал “Ъ”, в 2016 году господин Телегин отправил двух сотрудников в командировку в США. Там они должны были забрать некую уже закупленную электронику, а также провести переговоры о поставке электронных схем на сумму $151 тыс. При этом экспорт двух из трех наименований микросхем требовал получения специальной лицензии. В итоге россиян задержали сотрудники ФБР, которые, как выяснилось, давно подозревали фирму Телегина в том, что она без лицензий переправляет в Россию компьютерные детали, используемые в том числе и в оборонной промышленности. И именно сотрудники спецслужбы США вели все это время переговоры с Тимофеем Телегиным. Сотрудникам «Абтроникса» в США предъявили обвинение в незаконном экспорте товаров двойного назначения. Сам же Тимофей Телегин как мог старался дистанцироваться от этой истории и даже уволил арестованных в США подчиненных из «Абтроникса» задним числом. Последним при этом, можно сказать, фантастически повезло. Вместо грозившего россиянам 25-летнего срока их после восьмимесячного пребывания в местной тюрьме просто депортировали на родину, где они и рассказали СМИ подробности инцидента.

Руководитель ООО «Абтроникс» счел их рассказ покушением на свою честь, достоинство и деловую репутацию и обратился с иском в суд, который его отклонил.

Олег Рубникович