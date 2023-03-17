Власти Крыма и Севастополя просят Путина выделить 2 млрд рублей на поддержку туротрасли

Власти Крыма и Севастополя попросили президента РФ Владимира Путина, как и в прошлом году, выделить около 2 млрд руб. на поддержку туротрасли. Свою просьбу они озвучили на совещании по социально-экономическому развитию регионов.

«Нам правительство РФ выделило деньги — получили в размере МРОТ поддержку практически для 32 тыс. людей — это сотрудники предприятий на тот учет, что руководители не будут сокращать, удержат численность трудового коллектива на штатном уровне»,— сказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что за девять лет в республике построили более 60 объектов размещения туристов, еще около 500 отремонтировали. По словам главы республики, в 2023 году основным маршрутом следования отдыхающих в Крым останется Крымский мост, только за прошлый год по нему в сторону региона проехали 2,5 млн машин.

Сергей Аксенов отметил, что сейчас пытаются сократить время проведения досмотра на подъездах к мосту. Он сообщил, что с момента возобновления работы Керченской паромной переправы перевезли 83 тыс. автомобилей. Еще около 96 тыс. машин проехали по сухопутному коридору, проходящему через новые регионы РФ.

В 2022 году правительство РФ выделило из резервного фонда на поддержку турбизнеса Крыма и Севастополя 1,6 млрд руб. Их направили на единовременные выплаты 1,5 тыс. компаний и индивидуальным предпринимателям, работающих в сфере туризма. Они составляют около 70% всего турбизнеса региона.

Татьяна Ручкина

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