Выделенные кабмином 1,6 млрд рублей турбизнес Крыма получит до конца года

1,5 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в туристической сфере Крыма, до конца года получат 1,6 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

На расширенном заседании президиума Правительственной комиссии по развитию туризма в РФ вице-премьер Дмитрий Чернышенко напомнил, что средства были выделены для сохранения занятости в туриндустрии полуострова в период низкого спроса и временных транспортных ограничений. По его словам, такая поддержка поможет сохранить 53 тыс. рабочих мест.

Средства были выделены в октябре сразу после теракта на Крымском мосту. На момент ЧП в республике находилось 50 тыс. туристов. Около 1 тыс. из тех, кто планировал уезжать из региона, бесплатно продлили на сутки проживание.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram