«Все покрыто страшной тайной»

Без «отягощающих протокольных штучек» — так помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал предстоящий визит в Москву председателя КНР Си Цзиньпина, который состоится 20-22 марта. Главные вопросы переговоров — ситуация на Украине, военно-техническое сотрудничество и энергетика. Ожидается подписание более десятка документов. Также предусмотрен государственный обед в Грановитой палате и обмен недорогими подарками. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не ждет от предстоящего мероприятия больших сенсаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Информации крайне мало. Оба лидера опубликуют статьи о российско-китайских отношениях. Нет смысла гадать, каким будет их содержание. Наверное, и Владимир Путин, и Си Цзиньпин выскажутся против доминирования в мире некой одной страны, какой — в принципе понятно, и за то, что каждое государство вправе обеспечивать свою безопасность.

Конфликт на Украине будет в центре внимания, равно как и военно-техническое сотрудничество, энергетика. Анонсирован большой обед в Грановитой палате. Готовятся подарки недорогостоящие — символические. Большой пресс-конференции в привычном понимании, судя по всему, не будет — стороны ограничатся лишь заявлениями для прессы. Экскурсии по московскому метрополитену, о чем ранее говорил президент России, не запланировано.

Иными словами, товарища Си примут по высшему разряду — гость он уважаемый. Но повестка будет исключительно деловой, без каких-либо дополнительных украшений, которые так любят западные бывшие партнеры. Вроде прогулок по Арбату, Красной площади, бесед с людьми, да и красавец-метрополитен они всегда были не прочь посмотреть. Это же по-своему наша гордость, с советских времен он считался лучшим в мире.

Однако товарищ Си Цзиньпин, видимо, не расположен совершать прогулки. И это можно считать сигналом.

Не до того нынче. Китай к тому же придерживается консервативных позиций — не играет в открытость.

Так чего же ждать от визита руководителя КНР? Непонятно. Все покрыто страшной тайной. Может даже сложиться впечатление, что готовых решений на сегодня просто нет. Оба лидера должны поговорить друг с другом по душам, прояснить видение ситуации в ходе личного общения и тогда о чем-то сказать публично. С высокой долей вероятности итоговое заявление также не будет содержать должной конкретики, кроме опять же осуждения коварных стремлений некоторых стран доминировать в многополярном мире.

При этом Владимир Путин и Си Цзиньпин уже встречались в Самарканде относительно недавно — в сентябре прошлого года — в рамках саммита ШОС. Особых прорывов тогда зафиксировано не было, кроме выраженной обеспокоенности китайской стороны относительно происходящего на Украине. Конечно, с тех пор много воды утекло. КНР явно хочет играть более важную роль в конфликте. Но получится ли? В этом есть доля риска. Лавры миротворца дорогого стоят, но еще хуже — провалить миссию, это недостойно сверхдержавы.

Крайне важный вопрос: состоится ли позже разговор председателя Си и украинского президента Владимира Зеленского? При этом есть большие сомнения, что Китай встанет на сторону России. Поднебесная находится исключительно на своей стороне, и ни на какой другой. Вспоминаем недавно опубликованную карту, где восемь российских городов Дальнего Востока носят китайские названия. Странный ход со стороны большого друга.

Так что не стоит особо надеяться на сенсацию. Более того, есть небольшое подозрение, что роль Китая слишком преувеличена. У него и своих проблем немало, ведь можно замахнуться и надорваться — с таким-то количеством населения. Опять же, не похоже, чтобы западные бывшие партнеры трепетали от ужаса в свете создания нового глобального союза. Да и нужен ли он России — тоже непраздный вопрос.

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