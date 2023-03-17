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Коммерсантъ FM
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Ушаков: Путин и Си 20 марта опубликуют статьи с оценкой российско-китайских отношений

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 20 марта, опубликуют статьи, где представят свои оценки состояния отношений двух стран. Об этом сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Два лидера договорились о том, что они опубликуют статьи соответственно в ''Жэньминь Жибао'' и в "Российской газете". Эти статьи Путина и Си Цзиньпина будут опубликованы в понедельник, 20 марта. Это важный сигнал накануне непосредственно переговоров»,— сказал господин Ушаков.

По словам Юрия Ушакова, в ходе переговоров господа Путин и Си обсудят военно-техническое сотрудничество и энергетику. Господин Ушаков уточнил, что для участия в переговорах также приглашены министр обороны России Сергей Шойгу и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Также главы государств намерены обсудить украинский конфликт. «Я могу сказать, что мы высоко ценим сдержанную и выверенную позицию китайского руководства по этому вопросу. Мы знаем о китайском плане урегулирования. Я просто уверен, что и наш руководитель, и китайский лидер обменяются своими оценками нынешней ситуации именно в контексте развития конфликта на Украине»,— сказал господин Ушаков.

Комментируя мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине, помощник президента отметил, что «большая часть оценок китайских друзей совпадает с нашим видением текущей ситуации», и подчеркнул, что китайская сторона демонстрирует «понимание истинных причин возникшего кризиса».

Визит Си Цзиньпина в Москву Кремль подтвердил утром сегодня, 17 марта. Председатель КНР проведет в России три дня — с 20 по 22 марта. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что поездка будет «визитом мира».

Милена Костерева

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