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Коммерсантъ FM
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Акции First Republic обвалились даже после получения помощи на $30 млрд

Котировки акций First Republic (FR) на открытии торгов на NASDAQ просели более чем на 20%, несмотря на то что накануне банк получил помощь на $30 млрд.

Новость о спасении First Republic другими банками лишь ненадолго внушила инвесторам оптимизм. Уже через несколько часов FR опубликовал заявление, поданное в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В нем основатель банка Джим Хелберт и гендиректор Майк Роффлер поблагодарили 11 банков, согласившихся помочь FR в трудной ситуации, и назвали этот шаг признаком доверия. Однако из этого же заявления в SEC следует, что 15 марта запас наличных средств First Republic составлял $34 млрд.

В эту сумму еще не входили $30 млрд, которые банк только получит от других участников рынка в рамках правительственной программы спасения. С 10 по 15 марта заимствования First Republic у Федеральной резервной системы варьировались от $20 млрд до $109 млрд при однодневной процентной ставке 4,75% годовых. Кроме того, банку пришлось увеличить свои краткосрочные займы у Федерального банка жилищного кредитования на $10 млрд по еще более высокой ставке — 5,09%. Другими словами, весь запас наличных средств банка к 15 марта был обеспечен исключительно новыми займами. Наконец, FR объявил о приостановке выплат дивидендов, учитывая сложное финансовое положение банка.

Как сообщалось ранее, сейчас руководство FR рассматривает возможность продажи своего бизнеса.

Кирилл Сарханянц

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