Спрос на автокредиты в ЦФО и Черноземье с начала года вырос на четверть — ВТБ

В январе-феврале 2023 года жители регионов Черноземья и Центрального федерального округа (ЦФО, без учета Москвы и Московской области) оформили в банке в ВТБ автокредиты более чем на 1,6 млрд руб. В денежном выражении на 23% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщили в банке. Динамика по количеству сделок составила 35%.

Среди регионов-лидеров по объему автокредитов — Воронежская и Белгородская области. Средний чек на кредит составил порядка 1,1 млн руб.

В целом по РФ ВТБ в январе-феврале выдал более 11 тыс. автокредитов на 13,4 млрд руб. Более трети займов было выдано на покупку российских автомобилей — за год их доля выросла вдвое. Среди отечественных марок лидерство сохраняет Ladа.

На машины из Китая прошелся 21% сделок, это также в два раза превысило значения февраля прошлого года. Среди китайских брендов первое место у Omoda (10% продаж автокредитов).

Доля других иномарок сократилась и составила 45% (72% годом ранее). a – на нее приходится треть всех выдач в ВТБ.

В структуре выдач растет доля автомобилей с пробегом: в феврале 2023-го на них пришлась треть всех сделок – вдвое больше, чем год назад (15%). Кредиты на новые автомобили занимают 43% выдач (против 79% годом ранее). Доля беззалоговых автокредитов за год выросла в четыре раза, с 6% до 24%.

По данным Национального агентства промышленной информации (НАПИ) за год средняя стоимость новых российских легковых автомобилей выросла на 31%, достигнув в феврале 1,3 млн руб. Цены на автомобили Lada приросли на 20% и составили 1,1 млн руб. Средний чек китайских машин за год увеличился в 1,5 раза и превысил 3 млн руб. Больше всего подорожали Chery (+57%) и Geely (+56%). Меньше всего выросли в цене Haval – на четверть.

Средние цены на автомобили с пробегом за год также продемонстрировали рост. Согласно отчету НАПИ, автомобили китайских марок в среднем подорожали за год в 1,7 раза. Цены на подержанные российские автомобили росли не такими высокими темпами – за прошлый год прирост составил 16%.

В целом российские банки выдали с начала года около 155 млрд руб. автокредитов, причем в феврале этот показатель вырос на 6% по сравнению с январем. По оценкам банка, в марте активность заемщиков продолжит расти на фоне наращивания объемов производства отечественного автопрома и расширения списка импортируемых марок автомобилей.