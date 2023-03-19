Главные новости недели в Нижегородской области к 19 марта

Правительство Нижегородской области изменило нормативы проектирования жилья в пользу девелоперов. В частности, введен новый норматив по количеству парковочных мест — 1 машиноместо на 85 кв. м жилой площади, который понизит нагрузку на застройщиков.

Нижегородцы начали получать повестки с вызовом на военные сборы. В областном военкомате рассказали, что это плановые мероприятия: «определенное количество военнообязанных необходимо обучить в определенный день и месяц».

Стартовал ремонт Стригинского моста в Нижнем Новгороде. Работы выполняет «Евротрансстрой» за 1,94 млрд руб. Трассу приведут в порядок до конца 2024 года. До этого момента на переправе будут действовать ограничения движения.

Площадь особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске увеличили в десять раз, до 724,7 га. В ее состав входят территории предприятия ДПО «Пластик», индустриальный парк «Ока-Полимер», «Синтез Ока» и государственный участок.

Годовая инфляция в Нижегородской области составила 10,3% в феврале. В месячном выражении цены выросли на 0,36%.

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