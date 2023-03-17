Границы особой экономической зоны «Кулибин» расширены до 724 гектаров

Площадь особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» в Дзержинске увеличили в десять раз, до 724,7 га, сообщили в Корпорации развития Нижегородской области. Теперь в ее состав входят территории предприятий ДПО «Пластик» (72 га), индустриальный парк «Ока-Полимер» (190,7 га), «Синтез Ока» (45 га) и государственный участок (416 га).

Частные площадки уже обеспечены инфраструктурой. Государственный участок оснастят до 2024 года. Там построят дороги, очистные сооружения, проведут системы газо- и водоснабжения, водоотведения, возведут несколько корпусов под промышленные и офисные помещения.

«Это будет хорошей поддержкой для тех, кто не может позволить себе вложиться в строительство собственных промышленных площадок, но при этом реализует стратегически важные инвестпроекты. Особенно актуально это в химической отрасли»,— сказал руководитель корпорации Игорь Ищенко.

На реализацию проектов в ОЭЗ «Кулибин» подано более 30 заявок, сообщили в пресс-службе правительства региона. Для резидентов особой зоны предусмотрены сниженные ставки по налогу на прибыль, нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортному налогу.

Анастасия Еремина