Нижегородцы начали получать повестки с вызовом на военные сборы

В Нижегородской области военные комиссариаты рассылают жителям повестки с вызовом на военные сборы и с требованием прийти в военкомат для уточнения данных. По данным областного военкомата, военные сборы, на которые призывают нижегородцев, являются плановыми, они проводились и раньше.

«Ничего необычного или неожиданного в этом нет. Есть определенное количество военнобязанных, которых необходимо обучить в определенный день и месяц. То, что эти мероприятия начались незадолго до призыва на срочную службу - просто так совпало, сборы могли попасть и на время весенного призыва»,- пояснили в военкомате.

По поводу повесток для уточнения данных в комиссариате пояснили, что это обычная работа, которая нужна для для сверки учетных данных. Повестки выписываются для того, чтобы работникам предприятий было оплачено рабочее время, которое он потратит на визит в военкомат.

Как сообщал «Ъ», ранее юрист и руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что жители целого ряда российских регионов сообщают о раздаче повесток и вызове на сборы. К вечеру 16 марта в списке правозащитника насчитывалось 43 таких региона. По его словам, больше всего вопросов вызывают повестки на военные сборы, которые могут проводиться только после указа президента. «Такого указа не было, по крайней мере, не опубликован»,— подчеркнул господин Чиков.

Андрей Репин