Правительство Нижегородской области, пытаясь стимулировать девелоперов строить больше многоквартирного жилья, изменило региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП). В частности, введен новый норматив по количеству парковочных мест — 1 машиноместо на 85 кв. м жилой площади, который понизит нагрузку на застройщиков. В нормах впервые появилось понятие «двор без машин», для строительства парковок можно будет использовать смежные участки в пешей доступности, учитывается и фактор общественного транспорта. Также с 1,2 до 1,5 повышен коэффициент плотности застройки свободных земельных участков, он может увеличиться и до 3-х в отдельных случаях. Власти рассчитывают, что новые правила позволят увеличить объемы ввода квартир в Нижнем Новгороде и области, увеличить конкуренцию среди застройщиков и предложить больше качественного жилья, стабилизировав цены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижегородским застройщикам урезали норматив по парковочным местам

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Нижегородским застройщикам урезали норматив по парковочным местам

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородское правительство утвердило скорректированные РНГП, работа над которыми шла более полугода совместно с градостроительным комитетом областного заксобрания, застройщиками и банками. Официальное постановление опубликовано на портале правовой информации. В частности, отменена старая норма по парковкам из расчета 0,7 машиноместа на одну квартиру. Ранее при большом количестве малогабаритных студий, однушек и двушек застройщикам приходилось закладывать в новых проектах ЖК по 70 парковочных мест на 100 квартир, что съедало площадь застраиваемого земельного участка и повышало затраты при строительстве.

По словам председателя комитета заксобрания Василия Суханова, старый норматив был явно избыточен, а ночные подсчеты количества припаркованных машин жителей в ЖК «Новая Кузнечиха», «Москва Град» и «Зенит» показали, что реальная наполняемость придомовых парковок составляет 54–56 машин на сотню квартир. Поэтому введен новый норматив в привязке к метражу дома: одно машиноместо на каждые 85 кв. м общей площади квартир.

В нормативы впервые вводится понятие «двор без машин». Половина парковочных мест может быть размещена не в границах участка многоквартирного дома, а на соседней территории, но не далее 800 м.

При строительстве подземных и многоярусных стоянок вводятся понижающие коэффициенты, если в радиусе 500 м от дома есть остановки и не менее двух-трех видов общественного транспорта. Возможны и парковки на обочинах прилегающей дорожной сети, если они не сужают проезжую часть.

В нормативах также увеличена максимальная плотность застройки незастроенного участка — прежний коэффициент 1,2 (12 тыс. кв. м на гектар) подняли до 1,5. При определенных условиях максимальный коэффициент может составить 3. Однако проекты с такой плотностью будут прорабатываться органами власти особенно тщательно и предусматриваться, что застройщик должен возводить и необходимую социальную инфраструктуру: детские сады или школы.

«Новые нормы НРГП позволят повысить конкурентные преимущества многих земельных участков, которые раньше были не так востребованы. Мы рассчитываем, что многие площадки будут вовлечены в оборот заново», — считает заместитель губернатора Сергей Морозов. Среди них будут и территории по нереализованным с 2011–2013 годов договорам развития застроенных территорий (РЗТ) в Нижнем Новгороде.

В последние годы с инвесторами были расторгнуты 57 договоров РЗТ: потенциал простаивающих кварталов со старым фондом при их реновации оценивается в 1,35 млн кв. м жилья.

По словам чиновника, при разработке нормативов учитывалась позиция банков в части проектного финансирования. Кредиторы сейчас требуют от застройщиков 15–20% рентабельности, и поэтому стояла задача сделать будущие проекты комплексного развития (КРТ) территорий рентабельными и «банкуемыми», чтобы впоследствии стройки не замораживались из-за непрогнозируемых затрат девелоперов. Запустить механизм КРТ и провести первые торги в правительстве рассчитывают в этом году: в прошлом у минграда не получилось просчитать все параметры пилотных проектов, подготовить документацию и провести процедуры слушаний с жителями.

Региональный строительный блок, как рассказал Сергей Морозов, ставит амбициозную задачу увеличить объемы жилищного строительства в регионе и достичь к 2030 году показателя ввода в 0,82 кв. м на человека в год, а лучше по метру на каждого нижегородца.

Для того, чтобы строить больше, качественнее и стабилизировать цены на новое жилье, выросшие на 70% за последние два года, надо не только пускать участки в оборот и снимать административные барьеры, но и увеличивать конкуренцию на рынке. В этом плане власти рассчитывают и на приход иногородних девелоперов. По словам Сергея Морозова, крупные девелоперские группы в регионе могут заметно манипулировать, сокращая предложение строящегося жилья и за счет роста цены получая ту же маржинальность при меньших объемах ввода.

Новые нормы РНГП должны помочь всем участникам рынка, а Василий Суханов назвал их одними из лучших в России.

Роман Кряжев