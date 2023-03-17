Стартовал ремонт Стригинского моста в Нижнем Новгороде

Подрядчик «Евротрансстрой» приступил к плановому ремонту моста через Оку на обходе Нижнего Новгорода по трассе М-7. Работы должны завершиться к концу 2024 года, сообщили в пресс-службе управления автомагистрали Москва — Нижний Новгород (ФКУ Упрдор).

Стоимость работ составляет 1,94 млрд руб. До конца 2023 года подрядчик заменит покрытие на проезжей части, отремонтирует пешеходные зоны и лестницы, заменит барьеры и перила. В 2024 году завершится ремонт в подмостовом пространстве.

На время работ на мосту действуют ограничения движения: проезд организован по одной полосе в каждую сторону, максимальная скорость – 50 км/ч.

Стригинский мост построили в 1993 году. Последний раз плановый ремонт выполняли в 2007 году, в 2014-м меняли верхний слой дорожного покрытия. Интенсивность движения по переправе превышает 40 тыс. автомобилей в сутки, из них половина – большегрузы. Износ мостового полотна составляет 80%, некоторых конструкций – около 40%.

Анастасия Еремина