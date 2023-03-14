Годовая инфляция в Нижегородской области составила 10,3% в феврале

Индекс потребительских цен в Нижегородской области в феврале 2023 года составил 110,3% к февралю прошлого года, подсчитали в Нижегородстате. В месячном выражении инфляция составила 0,36%.

Цены на продукты в среднем выросли на 7,4% за год и на 0,26% за месяц. Заметнее всего с января подорожали фрукты и овощи (+7,4%), подешевела пшеничная мука (-7,3%), мясо птицы и подсолнечное масло (до -4,9%).

Стоимость непродовольственных товаров с февраля 2022 года выросла на 11,9%, с января 2023 – на 0,11%. В частности, цены на ювелирные изделия за месяц выросли на 5,3%, газовое моторное топливо подешевело на 8,5%, телерадиотовары – на 6,2%.

Цены на услуги за год выросли на 12,1%, с января – на 0,82%. Отмечалось увеличение стоимости услуг двухзвездочных (+3,3% за месяц) и пятизвездочных гостиниц (+6,7%). Авиабилеты подорожали в среднем на 2,6%, проезд в поездах дальнего следования подешевел на 11,9%.

Елена Ковалева