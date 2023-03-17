Обвиняемого в незаконном бизнесе главу ГИБДД по Орловской области заключили под стражу в Москве

Басманный райсуд Москвы заключил под стражу до 12 мая начальника управления ГИБДД по Орловской области полковника Александра Коршунова. Его уголовные дела о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) переданы из орловского управления Следственного комитета России (СКР) в главное следственное управление (ГСУ) СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Первое дело в отношении орловского полковника возбудили в конце 2021 года. По данным СКР, со 2 августа 2010 года по 5 апреля 2022-го обвиняемый злоупотреблял должностными полномочиями, лично и через свое доверенное лицо принимая активное участие в управлении шестью ООО. Кроме того, он якобы давал подчиненным указания о первоочередном и приоритетном порядке принятия у кандидатов в водители подконтрольной ему автошколы квалификационного экзамена. Также в 2017-2019 годах Александр Коршунов якобы злоупотребил доверием как доцент по совместительству одной из кафедр Орловского юридического института МВД: он не проводил все виды учебных занятий, не проверял и не оценивал знания у курсантов, не исполнял другие возложенные на него трудовые обязанности, а «похитил» у учебного заведения свыше 260 тыс. руб.

Сам Александр Коршунов вину не признает. Ранее он находился под подпиской о невыезде.

Сергей Толмачев