Завершено предварительное следствие по делу главного «гаишника» Орловской области Коршунова

В управлении СКР по Орловской области сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении начальника УГИБДД УМВД по региону Александра Коршунова. Ему предъявлено окончательное обвинение в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Уголовные дела были возбуждены на основании материалов УФСБ. Господин Коршунов на данный момент отстранен, но не уволен с занимаемой должности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным СКР, со 2 августа 2010 года по 5 апреля 2022-го обвиняемый злоупотреблял должностными полномочиями, лично и через свое доверенное лицо принимая активное участие в управлении шестью ООО: «Лесторг», «Автопоток», «Автостандарт», «Автостандарт-Плюс», «Автознак» и «Охотхозяйство Кудиновское». Этим компаниям, как считают следователи, предоставлялись льготы и преимущества, над ними осуществлялось «покровительство путем создания благоприятных условий для деятельности».

В частности, в 2011-2012 годах подразделения ГИБДД в Ливнах и Орле размещались в одних зданиях с перечисленными компаниями и выплачивали им арендную плату. Начальник инспекции, полагают в СКР, обеспечил в подразделениях «вещание рекламной видеоинформации о деятельности подконтрольных ему обществ, давал подчиненным указания о первоочередном и приоритетном порядке принятия у кандидатов в водители подконтрольной ему автошколы ''Автостандарт-Плюс'' квалификационного экзамена». Другим автошколам могли создаваться «дискриминационные условия».

Также в СКР считают, что с декабря 2014 года по январь 2019-го обвиняемый «способствовал заключению на максимально выгодных условиях одним из подконтрольных ему обществ» 16 контрактов с казенным учреждением «Орелтранссигнал» на выполнение услуг по техническому обслуживанию аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД на сумму свыше 55 млн руб. Кроме того, в 2017-2019 годах Александр Коршунов якобы злоупотребил доверием как доцент по совместительству одной из кафедр Орловского юридического института МВД. Он не проводил все виды учебных занятий, не проверял и не оценивал знания у курсантов, не исполнял другие возложенные на него трудовые обязанности, а «похитил» у учебного заведения свыше 260 тыс. руб., заявили в СКР.

В ведомстве уточнили, что на данный момент предварительное следствие по уголовному делу завершено. В рамках расследования по ходатайству сотрудника СКР на недвижимость и автомобиль обвиняемого общей стоимостью около 15 млн руб. наложен арест.

Андрей Цветков, Сергей Толмачев