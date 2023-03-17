ФНС требует признать банкротом воронежское ОАО «Автоген»

Арбитражный суд Воронежской области принял от ФНС иск о банкротстве ОАО «Автоген». Компания ранее планировала стать малым резидентом в индустриальном парке «Масловский» и продала недвижимость на Московском проспекте в Воронеже основателям ООО «Грин Вита» Алексею и Ирине Журихиным для девелоперского проекта. Сумма требований налоговой не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2022 году «Автоген» проиграл иск к господам Журихиным, в котором общество пыталось оспорить продажу 2,5 га предприятия в 2018 году, признав сделку недействительной. Журихиным было продано пять участков общей площадью более 2,5 га и 17 объектов недвижимости общей площадью 10,8 тыс. кв.м. А также 9/20 доли в праве собственности на участок площадью 9 тыс. кв. м и нежилое здание площадью 8,8 тыс. кв. м по Московскому проспекту, 26. После сторонами были заключены еще четыре договора купли-продажи на объекты недвижимости по Московскому проспекту и улице Лидии Рябцевой. По оценке суда, оспариваемые сделки имели признаки крупных, так как цена отчуждения имущества по предварительному договору составляла более 25% балансовой стоимости активов на конец 2017 года (85 млн руб. к 96,5 млн руб.). Цена отчуждения имущества по четырем взаимосвязанным сделкам также превышала 25% балансовой стоимости активов - 37,7 млн руб.

С 2022 года судом рассматривается иск «Автогена» к Алексею Журихину о выделе доли в общей долевой собственности на здание и землю под ним на Московском проспекте, 26 с отдельным входом.

В 2018 году комиссия при департаменте экономического развития Воронежской области одобрила размещение на инвестплощадке индустриального парка «Масловский» производства ОАО «Автоген» с общим объемом инвестиций 180 млн руб. Предварительно обществу был выделен участок — 2,8 га. Но в 2020 году «Автоген» заявил об изменении параметров проекта. Его стоимость увеличилась до 1,5 млрд руб., мощность предприятия по выпуску полимерно-композитных метановых баллонов рассчитана на 70 тыс. штук в год.

Владимир Зоркий