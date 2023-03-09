Белгородский губернатор назвал задержание бывшего мэра облцентра имиджевой проблемой для региона

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямой линии с жителями региона прокомментировал задержание бывшего мэра облцентра Антона Иванова, обвиняемого во взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Конечно, беда. Конечно, когда человека арестовывают - это всегда трагедия, трагедия для семьи, детей, жены, для всех родственников, знакомых, коллег. Для имиджа Белгородской области - это проблема большая», — сказал господин Гладков. Он выразил уверенность, что правоохранительные органы разберутся в вопросе.

Обвинения Антона Иванова касаются его работы на посту гендиректора Белгородской ипотечной корпорации. По версии регионального Следственного комитета, по инициативе топ-менеджера коммерческие фирмы взяли займы у корпорации, не вернув 50 млн руб. Экс-глава, как считают следователи, за неприятие мер к возвращению долга получил взятку в виде автомобиля стоимостью более 2,5 млн руб. Господин Иванов вину отрицает, его защита отмечает, что машина была приобретена его теперь уже бывшей супругой. Экс-чиновник помещен под стражу на два месяца.

Господин Гладков напомнил, что в работе корпорации было обнаружено много нарушений, «разгребать которые придется долго».

Сергей Толмачев