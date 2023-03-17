Дмитрий Кулеба пригрозил наказать не поддержавшие Украину страны

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что государства, отказавшиеся помочь Киеву в ходе боевых действий против России, после окончания военного конфликта будут привлечены к ответственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Dee Delgado, Reuters Фото: David Dee Delgado, Reuters

«Если кто-то в мире думает, что то, как вела себя та или иная страна — или обращалась с Украиной в самый мрачный момент ее истории,— не будет учитываться при построении будущих отношений, эти люди просто не знают, как работает дипломатия»,— рассказал украинский министр в интервью BBC.

По словам господина Кулебы, к ответственности должны быть привлечены в будущем те страны, которые «неправильно вели себя» в ходе этой военного конфликта и «жестоко обращались с Украиной». Все эти факторы будут учитываться Киевом, так как во время боевых действий «каждый должен сделать свой выбор», пояснил глава МИД Украины.

Ранее Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина готовится к большой битве на двух фронтах — дипломатическом и военном. По его мнению, многие государства могут начать склонять Киев к переговорам с Россией.

23 февраля Генассамблея ООН одобрила резолюцию, осуждающую российскую военную операцию на Украине и призывающую Москву вывести войска с территории соседнего государства. За резолюцию голосовало 141 государство, семь выступили против, 32 воздержались. Против голосовали Россия, Белоруссия, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Сирия. Среди воздержавшихся оказались Армения, Китай, Индия, Куба, Иран, Казахстан, ЮАР, Эфиопия, Вьетнам, Узбекистан, Киргизия, Пакистан и несколько других стран.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов