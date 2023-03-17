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Коммерсантъ FM
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Зеленский встретился с премьер-министром Латвии Кариньшем

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем. Лидеры обсудили ситуацию на фронте, сообщила пресс-служба господина Зеленского.

«У меня была встреча с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем. Рассказывал о положении на фронте. В этот ответственный момент критически важно объединить усилия всех партнеров и союзников Украины. В первую очередь в обеспечении вооружением, необходимым для украинского наступления»,— заявил президент Украины в Telegram-канале.

Кроме того, господин Зеленский поблагодарил Латвию за политическую, финансовую, военную и гуманитарную поддержку.

Вчера, 15 марта, господин Кариньш в письме, опубликованном в Financial Times, заявил, что Латвия начала оказывать Украине военную помощь еще до начала вооруженного конфликта с Россией в феврале 2022 года. В частности, Латвия передала Украине зенитные ракеты Stinger. По оценке министра обороны страны Инара Мурниеце, общий объем помощи, которую Латвия оказала Украине, составил 1% ВВП страны.

Эрдни Кагалтынов

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