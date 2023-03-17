Картины петербургской художницы Елены Осиповой проверят на фейки об армии

Полиция Петербурга назначила проверку картин художницы Елены Осиповой, изъятых ранее из офиса петербургского «Яблока», на предмет дискредитации Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ). Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе партии.

По мнению полиции, картины имеют «текстовые надписи, вероятно содержащие ложную информацию об использовании Вооруженных сил России». По изъятым изображениям назначена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза. Планируется, что она закончится в августе 2023 года. При этом, отмечают в «Яблоке», неясно, какое ведомство проводит доследовательную проверку.

Напомним, что 1 февраля полиция изъяла картины художницы Елены Осиповой из офиса «Яблока» в Санкт-Петербурге, где 31 января открылась ее выставка. К зданию приехали сотрудники полиции под предлогом заминирования, однако к вечеру покинули офис с 19 полотнами. Глава регионального отделения партии Александр Шишлов отмечал, что некоторые изначально запланированные работы госпожи Осиповой пришлось снять с выставки в связи с опасениями насчет «возможных штрафов за «дискредитацию».

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