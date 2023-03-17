Шойгу представил к наградам летчиков Су-27, перехвативших американский беспилотник у границ Крыма

Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к государственным наградам летчиков, предотвративших нарушение американским беспилотником MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства у границ Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Американский беспилотный самолет-разведчик MQ-9 был обнаружен в акватории Черного моря в районе Крыма утром 14 марта. Сообщается, что дрон летел с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в рамках спецоперации. В воздух подняли самолеты Су-27 средств ПВО для идентификации объекта. По данным ведомства, дрон перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и столкнулся с водой.

«Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования»,— говорится в сообщении.

Американское военное командование заявило, что аппарат выполнял разведывательные функции и не был оснащен вооружением. Действия российских военных летчиков там назвали «непрофессиональными», поскольку пилоты сбросили топливо поблизости от дрона и повредили винт аппарата при опасном сближении.

Анастасия Донскова

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