Американские военные показали видео падения дрона MQ-9 Reaper в Черное море

Европейское командование ВС США опубликовало запись потери беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море у берегов Крыма. Запись размещена на официальном канале ведомства на хостинге YouTube.

«Российские Су-27 сбросили топливо на MQ-9 и повредили винт, в результате чего американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах»,— говорится в описании ролика.

Падение дрона-разведчика США произошло 14 марта неподалеку от побережья Крыма. Российские военные обнаружили аппарат и подняли в воздух истребители для идентификации. В Минобороны отметили, что непосредственного контакта с аппаратом не было, дрон упал, потеряв контроль над полетом в результате маневра. В Пентагоне заявили, что самолеты ВС РФ сбросили топливо в близости от беспилотника и назвали действия российских летчиков «непрофессиональными».

Анастасия Донскова

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