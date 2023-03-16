С «Реалом» чудес не бывает

В футбольной Лиге чемпионов определились последние участники четвертьфинальной стадии play-off. Мадридский «Реал» и в ответном матче победил «Ливерпуль», хотя уже и не так крупно, как на выезде, — 1:0. А «Наполи» у себя в Неаполе разгромил «Айнтрахт» — 3:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Susana Vera , Reuters Фото: Susana Vera , Reuters

Не было никаких сомнений, что к «Баварии», «Бенфике», «Интеру», «Манчестер Сити», «Милану» и «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов присоединятся «Реал» и «Наполи». Обе команды добились таких результатов в гостях, что дома им оставалось лишь официально оформить путевки в следующий раунд play-off.

Неаполитанцы во Франкфурте выиграли у «Айнтрахта» 2:0, да еще «посадили» на красную карточку лидера соперника — французского нападающего Рандаля Коло Муани, который, между прочим, является сейчас лучшим футболистом немецкого чемпионата по системе «гол плюс пас». Понятно, что без него рассуждать о каких-то шансах франкфуртцев на успех уже вообще не приходилось. В итоге дома «Наполи» уверенно добил соперника — 3:0, а Виктор Осимхен отметился дублем.

Мадридцы привезли из Ливерпуля еще более убедительную победу — 5:2, и это притом что в дебюте того матча они уступали 0:2. Команда Юргена Клоппа недавно разнесла «Манчестер Юнайтед» в английской премьер-лиге — 7:0, вроде бы показав, что и в противостоянии с «Реалом» ее рано хоронить, но непосредственно перед визитом на «Сантьяго Бернабеу» умудрилась проиграть заурядному «Борнмуту» — 0:1, дав понять, что чудес от нее все-таки ждать не стоит.

Впрочем, главный тренер «Ливерпуля» обещал все же попробовать совершить это самое чудо. Подопечные Клоппа дернулись было вперед на первых минутах и даже имели возможность быстро открыть счет, когда Мохамед Салах запрессинговал Антонио Рюдигера и вывел на удар Дарвина Нуньеса, но уругваец попал в голкипера Тибо Куртуа. Однако «Реал» спокойно отреагировал на это подобие стартового натиска и заставил гостей пообороняться, причем Винисиуса Жуниора те упустили, и только вратарь Алиссон спас их от неминуемого гола, когда бразильский нападающий бил в упор. А потом еще опорник хозяев Эдуарду Камавинга угодил в перекладину из-за штрафной площади.

И в дальнейшем «Ливерпуль», мягко говоря, не переигрывал «Реал», хотя периодически окружал ворота Куртуа и тревожил его. Бельгиец вновь парировал удар Нуньеса и отловил мяч, к которому что есть силы приложился Коди Гакпо. Но всего этого было маловато даже для одного гола, а английскому клубу для того, чтобы хотя бы перевести матч в дополнительное время, требовалось забить три. Вот с задачей не пропустить гости справлялись неплохо. Правда, и мадридцы явно не жаждали крови, понимая, что безоглядно атаковать смысла нет, и демонстрировали здоровый прагматизм.

В общем, первый тайм прошел для «Ливерпуля» впустую. А чем дальше, тем все более нереальной становилась его победа по сумме двух встреч. И это хорошо, что в начале второй половины опять выручил Алиссон, остановивший убегавшего один на один с ним Федерико Вальверде. Когда Клопп окончательно убедился, что план на игру не работает, он произвел две замены в атаку, выпустив в том числе опытного Роберто Фирмино. Тем не менее по-прежнему нельзя было сказать, что «Ливерпуль» готов пойти ва-банк. Никакого давления тот же Куртуа не испытывал, тогда как над Алиссоном мячи летали со свистом. Карим Бензема в одном из эпизодов так жахнул, что бразильский вратарь даже не успел руки поднять, но и француз немного промахнулся.

Гол назревал у «Реала» и на 78-й минуте созрел. Винисиус, казалось бы, запорол момент, когда махнул мимо мяча, находясь перед Алиссоном, да еще упал. Однако и лежа на газоне он изловчился отдать пас Бензема, который поразил уже пустые ворота. Капитан мадридцев забил и с чистой совестью отправился на скамейку запасных, тем более что играл с повреждением. За ним на лавку присели и другие лидеры команды, ведь «Ливерпуль» уже точно ничего изменить не мог. 1:0 — и «Реал» в четвертьфинале.

Александр Ильин