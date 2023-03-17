У липецких застройщиков скопилось нереализованное жилье

В Липецке в текущем году выдано 73 разрешения на строительство и 60 разрешений на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщила пресс-служба горсовета со ссылкой на главу департамента градостроительства и архитектуры мэрии Светлану Сурмий. По ее словам, перед мэрией «стоит задача нарастить темпы строительства, но все связано с экономикой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В 2020 году мэрия, напомним, выдала всего два разрешения на строительство из-за установления подлетной зоны. «Сейчас количество разрешений на строительство увеличивается. Если застройщик видит перспективу реализации и продажи своего жилья, то он будет делать все, чтобы увеличить темпы. Но пока застройщики говорят, что много нереализованного жилья»,- отметила Светлана Сурмий.

С 1 января 2020 года по 10 февраля 2023 года в Липецке выдано 391 разрешение на строительство: 37 на строительство многоквартирных домов, два - на жилые дома блокированной застройки. Общая площадь жилья на новых стройплощадках составляет 484 тыс. кв.м.

По данным Дом.РФ, в Липецкой области за три года объем реализованного жилья упал почти в два раза - с 151 тыс. кв. м по данным на март 2020 года до 78 тыс. кв. м в марте 2023 года. При этом в текущем году непроданными остаются 53% выставленного на продажу жилья, тогда как тремя годами ранее не реализовано было 38%.

Какие застройщики Черноземья сдали наибольшие объемы жилья по итогам прошлого года, в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий