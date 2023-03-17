Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Белгородский облсуд оставил под стражей бывшего мэра Антона Иванова

Белгородский областной суд оставил в силе решение Свердловского райсуда, заключившего под стражу экс-мэра Антона Иванова, который обвиняется в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Под стражу господина Иванова заключили 8 марта. Обвинения касаются его работы на посту гендиректора Белгородской ипотечной корпорации (БИК). По версии регионального Следственного комитета, по инициативе топ-менеджера коммерческие фирмы взяли займы у корпорации, не вернув 50 млн руб. Экс-глава, как считают следователи, за неприятие мер к возвращению долга получил взятку в виде автомобиля стоимостью более 2,5 млн руб.

Антон Иванов не признает вину. «Я хочу разобраться в этих инцидентах и опровергнуть каждый довод обвинения,— цитирует его выступление в облсуде «Бел.ру». — Я желаю продолжить свой трудовой путь на благо общества. Моя репутация, мои действия соответствует этому. Все предположения следствия не имеют общего знаменателя. Заключение под стражу — самая суровая мера для самых злостных обвиняемых. А я своей репутацией доказываю, что всегда выполнял свои обязанности. Я не хочу никого подвести, в первую очередь — самого себя».

По данным издания, в отношении господина Иванова возбуждены еще два уголовных дела за взятку в виде ультрабука Lenovo и за незаконную продажу земельных участков, которая якобы нанесла области ущерб в 10 млн руб. Антон Иванов в суде заявил, что не получал постановления об их возбуждении.

Сергей Толмачев

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...