Белгородский облсуд оставил под стражей бывшего мэра Антона Иванова

Белгородский областной суд оставил в силе решение Свердловского райсуда, заключившего под стражу экс-мэра Антона Иванова, который обвиняется в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Под стражу господина Иванова заключили 8 марта. Обвинения касаются его работы на посту гендиректора Белгородской ипотечной корпорации (БИК). По версии регионального Следственного комитета, по инициативе топ-менеджера коммерческие фирмы взяли займы у корпорации, не вернув 50 млн руб. Экс-глава, как считают следователи, за неприятие мер к возвращению долга получил взятку в виде автомобиля стоимостью более 2,5 млн руб.

Антон Иванов не признает вину. «Я хочу разобраться в этих инцидентах и опровергнуть каждый довод обвинения,— цитирует его выступление в облсуде «Бел.ру». — Я желаю продолжить свой трудовой путь на благо общества. Моя репутация, мои действия соответствует этому. Все предположения следствия не имеют общего знаменателя. Заключение под стражу — самая суровая мера для самых злостных обвиняемых. А я своей репутацией доказываю, что всегда выполнял свои обязанности. Я не хочу никого подвести, в первую очередь — самого себя».

По данным издания, в отношении господина Иванова возбуждены еще два уголовных дела за взятку в виде ультрабука Lenovo и за незаконную продажу земельных участков, которая якобы нанесла области ущерб в 10 млн руб. Антон Иванов в суде заявил, что не получал постановления об их возбуждении.

Сергей Толмачев