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Бывший мэр Белгорода перед арестом пытался наладить экспорт удобрений в Узбекистан

Адвокат бывшего мэра Белгорода Антона Иванова Елена Палымова в своем Telegram-канале выложила запись выступления своего доверителя в суде по избранию ему меры пресечения. На ней обвиняемый во взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ) экс-чиновник рассказывает об обстоятельствах своего задержания.

Напомним, его задержали в аэропорте Домодедово в Москве 6 марта. Он собирался лететь в Узбекистан для переговоров по налаживанию экспорта удобрений, производившихся в Белгородской области. Господин Иванов утверждает, что у него есть опыт и реализованные проекты в этой сфере.

По словам бывшего мэра, до поездки он договорился о встрече для опроса со следователем Олегом Сбитневым, у которого на проверке находились материалы ФАС о покупке автомобиля. Встреча должна было состояться после 12 марта. Так как у Антона Иванова не было никаких повесток он решил перед этим все же поехать в Узбекистан. Адвокат подтвердила ему, что это возможно.

Обвинения Антона Иванова касаются его работы на посту гендиректора Белгородской ипотечной корпорации (БИК). По версии регионального Следственного комитета, по инициативе топ-менеджера коммерческие фирмы взяли займы у корпорации, не вернув 50 млн руб. Экс-глава, как считают следователи, за неприятие мер к возвращению долга получил взятку в виде автомобиля стоимостью более 2,5 млн руб. Господин Иванов вину отрицает, его защита отмечает, что машина была приобретена его теперь уже бывшей супругой. Экс-чиновник помещен под стражу на два месяца. Он обжаловал это решение.

Сергей Толмачев

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