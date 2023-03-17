«Сбермаркет» анонсировал доставку из ресторанов по всей России

Платформа доставки товаров и продуктов «Сбермаркет», мажоритарным акционером которой является «Сбер», сообщила о расширении сотрудничества с ресторанами и кафе в городах по всей России. Доставлять заказы планируется во всех крупных городах страны.

В пресс-релизе компании отмечается, что доставка будет осуществляться из ресторанов, расположенных как отдельно, так и в торговых центрах. Ресторанам также предоставят возможность заказывать продукты из представленных на «Сбермаркете» ритейлеров со скидкой.

В тестовом режиме сервис доставки еды из ресторанов и кафе «Сбермаркет» запустил в конце 2022 года. В настоящее время он работает с 500 ресторанными брендами и представлен в девяти городах.

По данным Infoline за 2022 год, «Сбермаркет» занял первое место в рейтинге по продажам продуктов питания с оборотом 103,5 млрд руб. С ноября прошлого года сервис перешел на бесплатную доставку. В конце августа в совместном предприятии VK и «Сбера» «О2О Холдинг» была проведена реструктуризация, в результате которой «Сбер» получил сервис доставки продуктов «Самокат». Тогда же VK заключил договор с «Яндексом», по которому компании перешел сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club.