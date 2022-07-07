«Сбермаркет» придет на все готовое

После возможной передачи «Яндексу» в рамках сделки с VK сервиса доставки Delivery Club, где у «Сбера» есть доля, последний может попытаться сохранить позиции на этом рынке. По информации “Ъ”, «Сбермаркет» планирует запустить собственную службу доставки из ресторанов и кафе. Участники рынка предупреждают, что в сегменте высокая конкуренция, закрепиться в нем не удалось даже крупным ритейлерам. С другой стороны — появление нового игрока может снизить риски монополизации рынка, угроза которой беспокоит рестораторов на фоне слухов о консолидации Delivery Club с «Яндекс.Едой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

О том, что «Сбермаркет» намерен запустить свою службу доставки из ресторанов и кафе, рассказали источники “Ъ” на фудтех-рынке. Об этих планах знает и собеседник “Ъ”, близкий к сервису. В «Сбермаркете» от комментариев отказались.

Желание «Сбермаркета» самостоятельно развивать доставку из заведений общепита гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров связывает с вероятной передачей сервиса Delivery Club (входит в совместное предприятие «Сбера» и VK) «Яндексу». По данным источников The Bell, один из ее сценариев — обмен, в рамках которого «Яндекс» передаст VK свои медиасервисы «Яндекс.Новости» и «Дзен» и получит контроль над Delivery Club. Стороны до сих пор не комментируют возможную сделку.

«Сбермаркет» изначально назывался Instamart и создавался в 2013 году Дмитрием и Андреем Жулиными, а также Петром Федченковым. В 2019 году сервис вошел в СП Сбербанка и VK. В начале 2021 года «Сбер» полностью выкупил сервис у VK за 12 млрд руб. В 2021 году оборот сервиса составил 58,6 млрд руб. с учетом НДС, следует из отчетности. По данным «СПАРК-Интерфакс», за тот же период чистый убыток достиг 13,1 млрд руб.

«Сбер» решил создать свой сервис доставки, так как получению в собственность 100% Delivery Club могли препятствовать существующие договоренности с VK в рамках СП, предполагает партнер One Story Ольга Сумишевская. Создание своей доставки позволит «Сберу» сохранить присутствие в сегменте, считает господин Бурмистров. К тому же, считает он, «Сбер», будучи совладельцем Delivery Club, может использовать базу ресторанов этого сервиса в своих целях.

Но у «Сбермаркета» есть и своя лояльная аудитория, говорит собеседник “Ъ” в отрасли. По его данным, общее число активных пользователей приложения сервиса в iOS и Android превышает 2 млн, у «Яндекс.Еды» — 5,5 млн, у Delivery Club — 6,9 млн. «"Сбермаркет" сможет перераспределить не менее 30% аудитории в ближайший год-два на доставку из ресторанов»,— не исключает собеседник “Ъ”.

Пока нет полной информации о модели, по которой будет работать новая служба доставки. «Сбермаркет» анонсировал планы достичь операционной безубыточности к концу 2023 года, поэтому новый проект будет запущен с минимальными затратами по модели маркетплейса с возможностью самовывоза из подключенных заведений общепита, предполагает Михаил Бурмистров.

«Схема работы Delivery Club и "Яндекс.Еды", которые сами организуют доставку, для "Сбермаркета" вряд ли будет применима,— считает эксперт.— Такая модель убыточна даже при объеме свыше 200 тыс. заказов в день». Более того, предупреждает источник “Ъ” в одном из агрегаторов доставки, доставка еды из заведений общепита — конкурентный рынок, где потерпел поражение не один крупный игрок. Так, X5 Group вынужден был закрыть свой агрегатор «Около» из-за непопулярности сервиса.

Возможная консолидация Delivery Club и «Яндекс.Еды» может привести к росту комиссии для рестораторов, опасаются участники рынка. Но если «Сбермаркет» предложит заведениям общепита комиссии 15–20% против существующих 30–35% у других агрегаторов, то сервис займет большую нишу на рынке, уверен основатель сети «Раковая» Евгений Ничипурук. Впрочем, уверен основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров, на первом этапе «Сбермаркет» может и будет снижать комиссии для рестораторов, но в будущем их все равно повысит, чтобы выйти в прибыль.

Никита Щуренков, Дарья Андрианова