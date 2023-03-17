«Зарплата.ру»: две трети россиян резко меняли работу и уходили в другую сферу

Кардинально меняли работу и уходили в другую сферу 66% граждан России, следует из опроса исследовательского центра «Зарплаты.ру» и онлайн-университета Skypro. В основном сотрудники увольнялись из-за маленького размера заработной платы. По этой причине работу сменили 70% опрошенных россиян.

Опрос среди почти 2 тыс. россиян показал, что 52% сотрудников меняли работу более трех раз в своей жизни, 26% меняли работу один или два раза. Еще 22% сменили три компании.

Наиболее распространенной причиной увольнения становится маленькая зарплата. 51% респондентов сменили работу из-за отсутствия перспектив, а 40% из-за ненормированного графика. 30% россиян решает уйти с места работы из-за высокой загруженности и большого количества задач. По 19% приходится на тех, кто менял работу из-за антипатии к компании или токсичного руководства.

При этом 62% россиян считают, что саморазвитие и смена работы необходимы даже если на текущей должности все устраивает. 23% опрошенных отмечали важность роста на любой позиции в компании. Зарплату как основополагающий фактор мотивации воспринимают 18% россиян.

По данным Росстата, уровень безработицы в России в январе составил 3,6%, обновив исторический минимум. В декабре 2022 года этот показатель составлял 3,7%. За 2022 год численность безработных граждан в России снизилась на 445 тыс. человек, или на 13,8%.

Милена Костерева