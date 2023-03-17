Маск заявил о готовности запустить космический корабль Starship в апреле

Предприниматель Илон Маск заявил, что SpaceX будет готова к запуску многоразового космического корабля Starship в апреле. Точная дата старта будет зависеть от выдачи лицензии Федеральным управлением гражданской авиации США, написал господин Маск в Twitter.

Многоразовый космический корабль Starship предназначен для полетов в далекий космос. Илон Маск говорил, что корабль используют для отправки людей на Луну и Марс. Первую успешную посадку Starship совершил в 2021 году в Техасе.

В 2018 году японский миллиардер Юсаку Маэдзава выкупил все места на этом корабле. Через несколько лет он предложил всем желающим прислать свои анкеты для отбора команды, так сформировалась команда из восьми человек. В их числе известный американский диджей Аоки Стив Хироюки, американский музыкант, фотограф, популяризатор науки, известный своим YouTube-каналом о космосе Everyday Astronaut Тим Додд, чешский художник, хореограф, основатель академии танца Йеми Акиниеми Деле, фотограф из Ирландии Рианнон Адам, фотограф Карим Илия, индийский актер Дев Джоши, режиссер документального кино Брендан Холл и южнокорейский рэпер Чхве Сын Хён, известный под сценическим псевдонимом TOP.

Подробнее о проекте полета Starship на Луну — в материале «Ъ FM» «SpaceX выходит на лунный трек».

Эрдни Кагалтынов