В Чувашии ввели карантин в деревне, жители которой заболели сибирской язвой

Глава Чувашии Олег Николаев своим указом с 16 марта «до особого распоряжения» ввел карантин в деревне Старое Акташево Цивильского района и в радиусе 5 км от нее, где накануне выявили двух жителей с сибирской язвой.

В частности, указом запрещено посторонним лицам находиться на территории личного подсобного хозяйства заболевших граждан, поскольку оно признано эпизоотическим очагом. Из деревни и прилегающей к ней на 5 км территории запрещен вывоз «восприимчивых животных», в том числе «овец, коз, крупного рогатого скота, оленей, верблюдов, лошадей, ослов, свиней и пушных зверей».

В 5-километровой зоне запрещено также «проведение ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных со скоплением восприимчивых животных».

Государственной ветеринарной службе Чуваши поручено разработать и утвердить план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага сибирской язвы и предотвращению распространения возбудителя.

Как писал «Ъ-Казань», по данным управления Роспотребнадзора по Чувашии, причиной заражения явился «контакт с животноводческим сырьем – разделанной тушей быка». Ранее Олег Николаев заявлял, что «угрозы распространения нет», поскольку «вирус не передается через контакты между людьми».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"