Глава Чувашии: угрозы распространения сибирской язвы нет

Глава Чувашии Олег Николаев заявил об отсутствии угрозы распространения сибирской язвы в связи с выявлением инфекции у двух жителей Цивильского района республики.

«Исходим из того, что вирус не передается через контакты между людьми. Угрозы распространения нет»,— сказал он.

Вместе с тем более 130 человек – те, кто контактировал с заболевшими, – «находятся в домашних условиях под постоянным наблюдением медицинских работников».

По этой причине в Чувашии пока не считают нужным вводить карантин. «Юридических оснований для введения карантина пока нет. При достаточных основаниях соответствующее решение будет немедленно принято»,— сказал Олег Николаев.

По его словам, к настоящему времени «предприняты все необходимые меры» для нераспространения инфекции. «Внимательно наблюдаем за населенным пунктом, где возник очаг заболевания, поголовье скота взято под жесткий контроль, чтобы не допустить дальнейшего распространения его мяса»,— добавил глава региона.

Состояние заболевших, отметил господин Николаев, «не вызывает опасения».

По данным управления Роспотребнадзора по Чувашии, причиной заражения явился «контакт с животноводческим сырьем – разделанной тушей быка».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"