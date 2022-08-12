Онлайн-видео замедлилось

Рост российского рынка онлайн-кинотеатров, по оценке «ТМТ Консалтинг», замедлился: неоператорские сервисы показали увеличение выручки за полугодие на 29% против 52% годом ранее, а операторские — на 46% против 87%. Общая аудитория сервисов снизилась на 4% по сравнению с декабрем 2021 года. Ухудшение динамики аналитики связывают с уходом зарубежных участников, снижением числа премьер и ростом пиратства. По итогам года в «ТМТ Консалтинг» ожидают сохранения текущих темпов, но другие эксперты полагают, что рынок замедлится еще сильнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с рейтингом онлайн-кинотеатров за первое полугодие от «ТМТ Консалтинг». Из него следует, что объем российского рынка неоператорских сервисов видео по запросу (не учитываются операторские сервисы Wink «Ростелекома», Kion МТС, видеопорталы, сайты телеканалов) вырос на 29%, до 25,6 млрд руб. Но динамика ухудшается: в первом полугодии 2021 года рост показателя составлял 52%. Общая аудитория видеосервисов сократилась на 4%, до 65 млн, по сравнению с декабрем 2021 года.

Общая выручка, полученная операторами связи от собственных онлайн-кинотеатров (Wink и Kion), выросла на 46%, до 7 млрд руб., говорится в отчете. В 2021 году они показывали рост на 87%, за полугодие данных нет.

Главной причиной замедления рынка в «ТМТ Консалтинг» называют уход ряда зарубежных игроков, включая Netflix и Megogo. Также, по мнению аналитиков, негативное влияние оказали снижение числа зарубежных сериалов и киноновинок, приток пользователей на пиратские видеосервисы и сокращение онлайн-кинотеатрами расходов на продвижение. О том, что в России выросло число запросов на скачивание приложений с пиратским контентом с февраля по июль на 300–400%, “Ъ” рассказывал 1 августа.

На этом фоне в первом полугодии произошла смена лидера рынка: ivi, все предыдущие годы занимавший первое место по выручке, уступил первенство «Кинопоиску» (подконтролен «Яндексу»). Доходы «Кинопоиска» по сравнению с первым полугодием 2021 года выросли более чем вдвое. Выручка ivi увеличилась на 9%: снижение темпов роста произошло из-за сокращения рекламной части. Доходы видеосервиса Okko, который занимает третье место, выросли за полугодие на 24%.

Гендиректор ivi Николай Васильков признает, что «команда "Яндекса" создала конкурентный мультисервисный продукт». «Как многолетний лидер рынка мы снимаем шляпу перед ними»,— отметил топ-менеджер. Он добавил, что «здоровая конкуренция идет на пользу всему рынку и борьбе с нелегальным распространением контента». При этом господин Васильков подчеркнул, что ivi — единственный независимый онлайн-кинотеатр, не встроенный в многопрофильный холдинг.

У «Кинопоиска», как и у других онлайн-кинотеатров, сократилось количество зарубежных новинок, но число подписчиков и смотрение растут, утверждает директор «Яндекса» по взаимодействию с видеоиндустрией Ксения Болецкая: «Мы ожидаем, что рост подписчиков и доходов продолжится и во втором полугодии». «Кинопоиск» не сокращал расходы на производство и продвижение контента, уточняет она: «Замедление роста рынка связано прежде всего с уходом из России Netflix и Megogo. При этом рост дохода оставшихся видеосервисов совокупно замедлился не так существенно».

В Start признают, что бюджет на маркетинг «пришлось реструктуризировать из-за изменений на рекламном рынке». «По выручке мы ожидаем прирост на 80%»,— говорит гендиректор сервиса Дмитрий Гудумак. В Okko отказались от комментариев.

По прогнозу «ТМТ Консалтинг», после традиционного ускорения во втором полугодии по итогам 2022 года можно ожидать роста рынка неоператорских сервисов до 58,7 млрд руб., то есть на 28%. В 2021 году аналитики говорили о росте рынка год к году на 65%. Операторские сервисы, согласно прогнозу, должны показать рост на 31%, до 15,6 млрд руб. Однако гендиректор Telecom Daily Денис Кусков считает прогноз «ТМТ Консалтинг» слишком оптимистичным: «Новых подключений все меньше, а рынок рекламы в глубокой задумчивости, поэтому если будет рост на 1–3% (по итогам года для операторских и неоператорских.— “Ъ”), это уже будет хороший результат».

Валерия Лебедева