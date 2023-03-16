Энтони Блинкену не дает покоя Африка

В ходе обостряющейся борьбы с Россией и Китаем за влияние в Африке высокопоставленные представители администрации США зачастили на этот континент. В пятницу завершается очередной, третий визит в Африку госсекретаря США Энтони Блинкена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Официальный представитель Нигера и госсекретарь США Энтони Блинкен (слева)

Фото: Boureima Hama / Pool Photo / AP Официальный представитель Нигера и госсекретарь США Энтони Блинкен (слева)

Фото: Boureima Hama / Pool Photo / AP

За неполные три месяца этого года в Африке уже побывали глава Минфина США Джанет Йеллен, постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд и первая леди Джилл Байден. Прорабатывается возможность визита на континент самого Джо Байдена (поездка была анонсирована в конце прошлого года) и ряда других официальных лиц. Господин Блинкен побывал в Африке в качестве госсекретаря уже дважды — в ноябре 2021-го (Нигерия, Сенегал, Кения) и в августе 2022 года (ЮАР, ДРК и Руанда). Нынешняя же поездка состоялась спустя три месяца после декабрьского саммита США—Африка, на который в Вашингтон прибыли 40 глав государств и правительств африканских стран. Нынешний визит в Африку главы американской дипломатии призван поддержать высокий «наступательный темп» на африканском треке в свете противодействия укрепляющемуся влиянию на континенте Китая и России.

В центре визита Энтони Блинкена в Эфиопию — реализация мирного соглашения, которое должно положить конец затянувшейся гражданской войне в этой стране.

Оно было подписано 2 ноября прошлого года в ЮАР при посредничестве эмиссара Африканского союза (АС), бывшего президента Нигерии Олусегуна Обасанджо. Но не последнюю роль в прогрессе переговоров сыграл и спецпредставитель США в странах Африканского Рога Майкл Хаммер, который неоднократно посещал Аддис-Абебу для консультаций с руководством страны и АС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: глава Эфиопской комиссии по правам человека Даниэль Бекеле, Энтони Блинкен и исполнительный директор Эфиопской ассоциации женщин в Аддис-Абебе Саба Гебремедхин

Фото: Tiksa Negeri / Pool Photo / AP Слева направо: глава Эфиопской комиссии по правам человека Даниэль Бекеле, Энтони Блинкен и исполнительный директор Эфиопской ассоциации женщин в Аддис-Абебе Саба Гебремедхин

Фото: Tiksa Negeri / Pool Photo / AP

В Аддис-Абебе господин Блинкен встретился с представителями обеих сторон конфликта: премьер-министром Абием Ахмедом, вице-премьером Демеке Меконненом и членами военно-политического руководства мятежной провинции Тыграй. Не обойден вниманием был и председатель комиссии АС Муса Факи Махамат, при участии которого и был достигнут прорыв в переговорах.

Напомним, что конфликт федеральных властей с правящим в Тыграе «Народным фронтом освобождения Тыграя» (НФОТ) протекал с переменным успехом для обеих сторон два года — с ноября 2020-го по ноябрь 2022-го — и унес жизни около 600 тыс. человек. С момента достижения мирных договоренностей в отрезанном от внешнего мира Тыграе были восстановлены коммунальные, телекоммуникационные и банковские услуги, снизились цены на еду и топливо. В январе оттуда были выведены войска, участвовавшие в войне на стороне федеральных властей.

Однако гуманитарная ситуация все еще остается непростой, и самое сложное впереди. В повестке дня — формирование временного правительства и бюджета Тыграя, легализация НФОТ, который эфиопские власти все еще считают террористической организацией, урегулирование статуса западных и южных районов Тыграя, оккупированных отрядами проправительственного ополчения.

На фоне разрушительных боевых действий, сопровождавшихся массовыми нарушениями прав человека, отношения США с Эфиопией заметно ухудшились.

Настаивавший на переговорах Вашингтон приостановил участие Аддис-Абебы в программе беспошлинной торговли, ввел визовые санкции против ряда представителей военного и гражданского руководства Эфиопии и Эритреи, принявшей участие в боевых действиях на стороне Аддис-Абебы.

Однако игнорировать столь большую промышленно развитую по местным меркам страну с огромным экономическим потенциалом было неразумно. Эфиопия играет ведущую роль в миротворческих операциях Африканского союза и в поддержании стабильности в регионе Африканского Рога в целом. Помимо штаб-квартиры АС в Аддис-Абебе расположены головные офисы многих других панафриканских и региональных структур, а также Экономической комиссии ООН для Африки. Тем более что без союзников Аддис-Абеба точно не останется — на фоне критики со стороны ЕС и США она начала активнее сближаться с Китаем, Россией и Ираном.

Однако эфиопские власти ничего не имеют против нормализации отношений со своим ключевым донором.

Аддис-Абеба заинтересована в разблокировке финансовых траншей, наращивании гуманитарной помощи, реструктуризации долга, серьезно выросшего из-за военных расходов. Но до полного возвращения отношений между США и Эфиопией на довоенный уровень пока далеко.

Многие вашингтонские чиновники настаивают на расследовании военных преступлений и нарушений прав человека как на одном из условий снятия экономических рестрикций. К такому разговору ни одна из сторон явно не готова, по крайней мере сейчас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энтони Блинкен (слева) и глава МИД Нигера Хассуми Массауду

Фото: Boureima Hama / Pool Photo / AP Энтони Блинкен (слева) и глава МИД Нигера Хассуми Массауду

Фото: Boureima Hama / Pool Photo / AP

Визит в столицу Нигера Ниамей, куда госсекретарь прибыл впервые в истории двусторонних отношений, был обусловлен тем, что эта страна по сути является военным и антитеррористическим форпостом США в сахело-сахарской зоне. В регионе активно действуют запрещенные в РФ террористические «Исламское государство» и «Аль-Каида». Рядом расположены раздираемые внутренними конфликтами Мали и Буркина-Фасо.

Нигеру же удается сдерживать натиск террористических группировок, сохраняя при этом демократически избранное гражданское правительство. Страна получает значительную материально-техническую и военную помощь от США. Здесь размещен второй по численности контингент американских военных в Африке, развернуты две базы БПЛА, которыми пользуются Пентагон и ЦРУ. Президент Мохамед Базум был тепло принят на саммите США—Африка в декабре 2022 года, откуда делегация Нигера уехала с целым пакетом договоренностей. Поэтому в центре переговоров Энтони Блинкена с президентом Базумом и главой МИДа страны Хассуми Массауду стало углубление сотрудничества в разных областях. Примечательно, что последний раз Ниамей удостаивался визита на столь высоком уровне в далеком 1980 году, когда страну посетил вице-президент США Уолтер Мондейл.

Алексей Целунов