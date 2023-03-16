Турция перестала заправлять и обслуживать американские самолеты из РФ и Белоруссии

Власти Турции приняли решение запретить заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства из России и Белоруссии, сообщило турецкое профильное издание AirportHaber. По данным издания, запрет коснулся работы семи российских, одного белорусского и одного иранского авиаперевозчика (самолеты последнего выполняли рейсы в РФ).

Отказ в заправке бортов в Стамбуле подтвердили источники «Ъ» в двух авиакомпаниях. «Работаем над решением проблемы»,— указал один из собеседников.

В «Аэрофлоте» сообщили, что авиакомпания «выполняет полеты в города Турции в штатном режиме, по расписанию, в рамках заявленной программы полетов».

Как сказано в материале AirportHaber, заправка и иные услуги запрещены для частных, грузовых, коммерческих и чартерных самолетов, которые содержат более 25% американских комплектующих и следуют в Россию или Белоруссию. На соответствующих мерах, по данным турецкого издания, в специальном письме настояло Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.

В начале марта турецкие таможенные органы начали отклонять транзитные декларации на грузы, содержимое которых входит в санкционные списки ЕС. 15 марта посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов заявил об «определенном ужесточении правил следования грузов», однако к этому моменту российским перевозчикам удалось найти выход из сложившейся ситуации.

О чрезвычайных мерах российских логистов — в материале «Ъ FM» «Логисты разобрались с транзитом».

Григорий Лейба