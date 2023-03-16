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Коммерсантъ FM
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«Пиши, сокращай» пересказали в суде

Как решение по иску автора книги Максима Ильяхова повлияет на судебную практику

За пересказ литературных произведений, похоже, будут наказывать рублем. По крайней мере, если речь о российских писателях. Издательство Smart Reading проиграло апелляцию по иску автора книги «Пиши, сокращай» Максима Ильяхова. Он требовал 9,5 млн руб. после публикации саммари его произведений. Суд первой инстанции в конце декабря постановил выплатить 6,5 млн руб., признав нарушение авторских прав. Это первое подобное решение в российской практике.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Издательство настаивало на том, что выпущенный пересказ — отдельное произведение, при этом в публикации использовались зарегистрированные товарные знаки. Но разрешение Smart Reading не получало, рассказал “Ъ FM” автор книги «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов:

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«Обнаружили, что на сервисе Smart Reading размещены краткие версии книг "Пиши, сокращай" и "Новые правила деловой переписки", которые там появились без согласования с автором, без лицензии издательства — без всего. Собрали доказательства этого, обратились в Smart Reading с предложением либо удалить их, либо договориться с издательством, чтобы это было на каких-то законных основаниях.

Там апеллировали к тому, что у них есть права на саммари, что это оригинальные произведения и, следовательно, удалять их незачем. Мы обратились в суд — он встал на нашу сторону. Это был спор про произведения, а также по товарным знакам, потому что и "Максим Ильяхов", и "Пиши, сокращай" — это товарные знаки, и они фигурировали на сайте Smart Reading без лицензии».

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Издатели, как писал “Ъ”, планировали обходить запрет на выпуск иностранных бестселлеров с помощью саммари. Например, в «Эксмо-АСТ» заявляли о планах опубликовать в таком формате мемуары принца Гарри. Как на индустрию повлияет история с книгой «Пиши, сокращай»? Партнер юридической компании Semenov&Pevzne Юлия Ярных не берется предсказать, как поведет себя суд в разбирательствах с иностранными авторами:

«Решение обосновано, оправдано. Суд установил факт авторства на спорные произведения. Также было установлено, что ответчик не предоставлял разрешения на использование. В результате суд пришел к выводу, что саммари является переработкой, на которую у ответчика не было прав.

Этот формат, по мнению издательских домов, сейчас будет все более популярным. У людей нет достаточного количества времени, чтобы читать полноценное произведение. Кроме того, на российском рынке станут недоступны книги, права на которые принадлежат иностранным правообладателям. В отсутствие разрешений публикации саммари являются нарушением авторских прав.

Интересно посмотреть, как суды будут решать дела, в которых истцами выступят иностранные правообладатели, в том числе издательские дома».

Максимальный размер компенсации за незаконное использование прав — двойной размер стоимости проданных книг. Но, по словам собеседников “Ъ FM”, иностранные авторы вряд ли захотят обращаться в российские суды.

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Дарья Фоменко

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