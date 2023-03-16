Евгения Ройзмана вновь задержала полиция и планирует доставить в суд

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иностранным агентом) вновь задержала полиция и планирует доставить в суд. Как написала в социальных сетях его супруга Юлия Крутеева, политика обвиняют в демонстрации экстремистской символики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Кто-то еще в декабре написал донос, что он разместил в ВК экстремистскую символику, видимо там перепост от Навального. Собираются везти в отдел для составления протокола и сразу в суд. Проблема в том, что Ройзман не зарегистрирован в ВК. Просто ни разу в жизни не заходил. Перепост был сделан в группе "Евгений Ройзман", к которой он отношения не имеет и знать не знает, кто это сделал. Таких групп в ВК порядка 20. И вот собирает вещи, смотрит, какие книжки взять, часы снял… Говорит, что всё будет хорошо», — написала госпожа Крутеева.

Адвокат господина Ройзмана Владислав Идамжапов считает, что сотрудники полиции ошиблись. «Обвинение абсолютно незаконное. Евгения Вадимовича подозревают, что он сделал репост в Vk. Но они не учли один единственный факт — Евгений Вадимович никогда не пользовался данной социальной сетью. Это нелепая ошибка сотрудников полиции», — заявил «Ъ-Урал» господин Идамжапов.

Напомним, в августе прошлого года в отношении политика возбудили уголовное дело. Поводом для возбуждения стал ролик «Ответы на ваши вопросы» на видеохостинге Youtube, где политик поделился своим негативным мнением о военной спецоперации РФ на Украине. По решению суда ему запрещено пользоваться интернетом и телефоном, посещать публичные места и мероприятия. 9 марта стало известно, что политик ознакомился с материалами дела о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ).

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