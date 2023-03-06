Следствие завершило расследование дела Евгения Ройзмана о дискредитации ВС РФ

Расследование уголовного дела бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иностранным агентом), обвиняемого в дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ), завершено. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Владислава Идамжапова. Суд по делу господина Ройзмана может начаться в конце марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Я не исключаю, что рассмотрение уголовного дела в отношении Евгения Вадимовича по существу может начаться к концу марта»,– прокомментировал адвокат заявление журналиста Алексея Венедиктова (иностранный агент) о том, что экс-мэр заканчивает ознакомление с материалами дела.

Уголовное дело в отношении Евгения Ройзмана возбудили в августа 2022 года. Ему предшествовали три административных штрафа на 150 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ. Ни один из них политик не смог оспорить.

Поводом для возбуждения дела стал ролик «Ответы на ваши вопросы» на видеохостинге Youtube, где политик поделился своим негативным мнением о военной спецоперации РФ на Украине. По решению суда ему запрещено пользоваться интернетом и телефоном, посещать публичные места и мероприятия.

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