Евгений Ройзман ознакомился с материалами дела о дискредитации ВС РФ

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иностранным агентом) ознакомился с материалами заведенного на него уголовного дела о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Об этом e1.ru рассказал его адвокат Владиcлав Идамжапов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мы ознакомились с материалами следствия, пока у меня нет информации, что следователи направили их в прокуратуру»,— уточнил адвокат. Напомним, суд по делу господина Ройзмана может начаться в конце марта.

Уголовное дело в отношении политика возбудили в августа 2022 года. Поводом для возбуждения дела стал ролик «Ответы на ваши вопросы» на видеохостинге Youtube, где политик поделился своим негативным мнением о военной спецоперации РФ на Украине. По решению суда ему запрещено пользоваться интернетом и телефоном, посещать публичные места и мероприятия.

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Диана Сунагатуллина