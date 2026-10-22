Глава НОВАТЭКа допустил пересмотр Европой запрета на импорт СПГ
Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон выразил надежду, что власти Евросоюза еще пересмотрят запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) ради своей энергетической безопасности. Вместе с тем компания может перенаправить сырье с европейского рынка на другие, заявил он на Веронском Евразийском экономическом форуме.
«Потеря рабочих мест в Европе происходит. Надеюсь, что еще есть время для пересмотра решений»,— сказал господин Михельсон (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, Европа должна поддерживать свою промышленность.
Глава компании напомнил о решении, принятом в 21-м пакете санкций. По нему, европейские компании с долгосрочными договорами, а также фирмы, которые обеспечивали логистику по этим договорам, могут и дальше прорабатывать с Россией поставки на любые другие рынки.
По поводу того, куда НОВАТЭК может направить свой газ, Леонид Михельсон отметил, что компания решает все эти вопросы.