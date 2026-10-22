Глава НОВАТЭКа допустил пересмотр Европой запрета на импорт СПГ

Глава компании напомнил о решении, принятом в 21-м пакете санкций. По нему, европейские компании с долгосрочными договорами, а также фирмы, которые обеспечивали логистику по этим договорам, могут и дальше прорабатывать с Россией поставки на любые другие рынки.