Упавший в Черное море американский беспилотник нашли у берегов Севастополя

Американский беспилотник MQ-9 Reaper, упавший в Черное море, нашли у берегов Севастополя на глубине около 900 м. В районе его падения дежурят силы ВМФ России, сообщает издание ForPost.

Специалисты российского военного ведомства обнаружили БПЛА 14 марта, в день происшествия. Как сообщил изданию собственный источник, близкий к Минобороны РФ, подводный робот, спустившийся на дно моря, нашел беспилотник в 60 км от Севастополя. Недалеко от этой зоны проходит глубоководная ветка газопровода «Южный поток».

«Глубина, где залегает беспилотник, довольно приличная. Чтобы осуществить подъем, необходимо задействовать средства, которые использовались при подъемах затонувших глубоководных подводных лодок»,— сказал источник ForPost.

Сейчас разрабатывается план подъема летательного аппарата с помощью таких средств. Они есть в распоряжении армии и флота. На месте падения БПЛА дежурит российский военный корабль. Также охраняется зона периметра места падения беспилотника.

Американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море утром 14 марта в результате резкого маневрирования. В Минобороны РФ сообщили, что он перешел в неуправляемый полет и столкнулся с водной поверхностью. В Пентагоне заявили, что БПЛА не был оснащен оружием и выполнял разведмиссию.

Татьяна Ручкина

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