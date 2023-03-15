В США заявили, что упавший в районе Крыма беспилотник не был оснащен оружием

Американский дрон MQ-9, известный как Reaper, упавший в Черное море в районе Крыма 14 марта, не нес вооружения. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Пентагона.

«Этот самолет был безоружен. Летая на высоте около 25 тыс. футов, сложные камеры Reaper и другие датчики могли заглядывать в контролируемый Россией Крым во время полета в международном воздушном пространстве — типичная миссия, которую MQ-9 выполняли задолго до начала войны в Украине», — цитирует издание заявление представителя Пентагона.

В минобороны РФ ранее заявили, что при обнаружении аппарата, нарушившего границы района временного режима использования воздушного пространства, для идентификации были подняты в воздух самолеты средств ПВО. По данным ведомства, разведывательный беспилотник США упал в Черное море в районе Крыма в результате резкого маневрирования и перехода в неуправляемый полет. При этом в Пентагоне действия российских военных, сопровождавших дрон, оценили как «безрассудные», «экологически небезопасные» и «непрофессиональные». В частности, Европейское военное командование заявило, что несколько раз перед падением аппарата Су-27 сбрасывали топливо в опасной близости с аппаратом.

Анастасия Донскова

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