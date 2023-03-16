Al Arabiya: Иран и Саудовская Аравия договорились не вступать в военное противостояние друг с другом

Саудовская Аравия и Иран достигли договоренности о том, что не допустят прямой военной конфронтации между государствами. Также Эр-Рияд и Тегеран решили больше не осуществлять разведывательную деятельность, направленную против друг друга. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на высокопоставленного чиновника Саудовской Аравии.

«Государства взяли на себя обязательство в области обороны и безопасности, они направлены на недопущение военной агрессии и осуществления разведывательной деятельности»,— приводит Al Arabiya слова источника.

Кроме того, согласно данным Al Arabiya, Саудовская Аравия обязуется не предоставлять ни одному из государств свою территорию для совершения военных операций в отношении Ирана.

Ранее Эр-Рияд и Иран заключили официальное соглашение о восстановлении двусторонних отношений, прерванных в 2016 году после казни саудовцами шиитского проповедника, одного из лидеров местной оппозиции Нимра ан-Нимра. Эксперты полагают, что это может серьезно поменять если не расклад сил, то хотя бы климат на Ближнем Востоке. В частности, появляется шанс на урегулирование конфликта в Йемене, а также на разрешение ряда внутренних противоречий в Сирии и Ливане.

Подробнее об отношениях между Ираном и Саудовской Аравией читайте в материале «Ъ» «На Ближнем Востоке пошли на сближение».