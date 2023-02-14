Акционный маневр

Инвестор из Соединенных Штатов, несмотря на ограничения, увеличил долю в «Яндексе». Фирма FMR, принадлежащая миллиардеру из США, за последний год купила несколько миллионов акций нидерландской материнской компании российского IT-гиганта. Это следует из данных Комиссии по ценным бумагам. Теперь американскому холдингу принадлежит почти 6% бумаг «Яндекса». Аналитики полагают, что инструменты корпорации приобрели на внебиржевом рынке. На площадке NASDAQ активы структуры сейчас недоступны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Вместе с тем когда именно FMR приобрела бумаги, неизвестно. Некоторые юристы не исключают, что сделку могли закрыть в текущем месяце. Дело в том, что когда доля инвестора в любой компании начинает превышать 5%, он должен уведомить об этом американского регулятора в течение 10 дней.

Если покупка действительно была совершена недавно, это может говорить о подвижках в процессе разделения бизнеса «Яндекса», отметил руководитель санкционной практики компании Delcredere Андрей Рябинин: «Здесь идет речь именно о покупке на внебиржевом рынке. С учетом того, что в принципе рыночная стоимость бумаг "Яндекса" после начала специальной военной операции сильно упала, в том числе из-за приостановления торгов, то их покупка на иностранных площадках была просто физически невозможна. Поэтому оставался только один способ для иностранного инвестора — внебиржевой рынок.

Вместе с тем санкционное регулирование США не позволяет осуществлять инвестиции американским лицам в экономику РФ. Соответственно, подобные вложения в российский бизнес "Яндекса" были бы невозможны. Скорее всего, эти инвестиции совершались уже с пониманием того, что голландское отделение компании будет все-таки выделяться вместе с иностранным периметром бизнеса "Яндекса" в отдельную структуру, чтобы не иметь возможности этот запрет нарушить.

Кроме того, эта сделка могла быть совершена еще до введения общего запрета на инвестиции в российскую экономику. В остальном это скорее выглядит как спекулятивная операция.

Поскольку подобные сделки были совершены на вторичном рынке наверняка с дисконтом, то здесь, вероятно, мотивация американского инвестора заключается в том, чтобы эти вложения позже каким-то образом окупить в кратном размере».

О планах разделить бизнес «Яндекса» на российский и международный стало известно еще осенью 2022 года. По какой именно схеме произойдет реструктуризация, пока неизвестно. СМИ сообщали, что зарубежные структуры IT-гиганта будет развивать его основатель Аркадий Волож, который получит права на интеллектуальную собственность в сфере беспилотников, а также облачных и образовательных технологий. Российский «Яндекс», в свою очередь, по версии некоторых источников, планирует привлечь новых инвесторов, среди которых может оказаться Владимир Потанин. Руководить же корпорацией будет бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Некоторые аналитики признают, что активность вокруг «Яндекса» на внебиржевом рынке может быть связана с неизвестными широкой публике новостями вокруг раздела. Однако главный аналитик ИК «Иволга Капитал» Марк Савиченко призывает не выдвигать таких теорий:

«Если говорить об увеличении доли, то оно не очень существенное, с 4% до почти 6%. Я могу предположить, что кто-то из текущих владельцев бумаг по какой-то причине сейчас решил все-таки продать свою долю. И логично, когда ты ищешь покупателя в текущих условиях, пройтись по держателям таких акций. Данный инвестфонд согласился. Вполне вероятно, там был дисконт, но, в общем-то, ничего особенного с котировками "Яндекса" не случилось.

Если совсем со стороны какие-то инвесторы приобретают существенные доли, то, возможно, это будет сигналом к тому, что какие-то изменения происходят. Например, если завтра появится новость о том, что Goldman Sachs купил 40% "Яндекса", то это точно скажется на котировках. Однако ситуация, которую мы сейчас обсуждаем, не такова».

В то же время бумаги российских компаний, которыми временно перестали торговать на мировых площадках, популярны среди брокеров. Например, недавно армянская финансовая компания скупила на внебиржевом рынке акции ВК, HeadHunter и «Яндекса». Сейчас организация продает инструменты с дисконтом 65-70%. Брокер рассчитывает, что активы будут востребованы среди инвесторов, готовых ждать возобновления торгов.

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Иван Хорушевский